Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême iranien Ali Khamenei, aurait survécu aux frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, selon deux sources iraniennes citées par Reuters. Ces attaques ont notamment coûté la vie à son père, figure centrale du pouvoir iranien depuis plus de trois décennies.

Selon ces sources, Mojtaba Khamenei n’a pas été blessé lors des bombardements qui ont visé plusieurs sites en Iran. Sa survie pourrait avoir une importance politique majeure alors que le pays fait face à une période d’incertitude après la mort de l’ayatollah Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei est considéré par certains cercles du pouvoir iranien comme un possible successeur de son père à la tête de la République islamique. Bien qu’il n’occupe officiellement aucune fonction politique majeure, il est réputé exercer une influence significative au sein des structures sécuritaires et religieuses du régime.

La question de la succession du Guide suprême est cruciale pour l’avenir politique de l’Iran. Le poste, qui constitue la plus haute autorité du pays, détient un pouvoir considérable sur les institutions politiques, militaires et religieuses.

La mort d’Ali Khamenei, survenue dans le contexte des frappes américano-israéliennes contre l’Iran, ouvre une phase d’incertitude pour le régime iranien. Les décisions concernant la succession devraient être prises par l’Assemblée des experts, l’organe religieux chargé de désigner le Guide suprême.