Le Royaume-Uni travaille sur des plans visant à aider ses ressortissants à quitter les pays du Golfe désormais ciblés par l’Iran, a déclaré lundi la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper. Elle a indiqué que son équipe examinait « toutes les options », y compris une évacuation, face à la dégradation de la situation sécuritaire.

Selon les estimations, environ 300 000 citoyens britanniques — résidents, vacanciers ou personnes de passage — se trouvent actuellement dans les pays du Golfe. Depuis le début des attaques samedi, 102 000 personnes présentes dans la région ont signalé leur présence auprès des autorités britanniques.

Interrogée sur la possibilité d’une évacuation organisée, Yvette Cooper a précisé que les autorités mettaient en place des « systèmes de soutien » pour assister les ressortissants concernés. Elle n’a toutefois pas annoncé de décision immédiate, soulignant que toutes les options restaient à l’étude.

Dans l’intervalle, les citoyens britanniques dans la région ont été invités à rester confinés chez eux. Cette recommandation intervient alors que les tensions se sont intensifiées après qu’une frappe de drone de fabrication iranienne a touché une base de la Royal Air Force (RAF) britannique à Chypre, alimentant les inquiétudes sur une possible escalade régionale.