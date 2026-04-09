Meloni veut rouvrir le détroit d’Ormuz, enjeu vital pour l’Italie et l’Europe

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a affirmé jeudi que le rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz constituait une priorité stratégique pour l’Italie et l’ensemble de l’Union européenne. Elle a assuré que son gouvernement travaillerait avec ses partenaires internationaux pour garantir la sécurité de ce passage maritime crucial.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole et du gaz mondiaux, est au cœur des tensions actuelles. Après les frappes américaines et israéliennes, l’Iran a restreint le trafic maritime, provoquant une hausse des prix de l’énergie et des inquiétudes sur les marchés.

Giorgia Meloni a averti que toute entrave durable à la circulation dans cette voie stratégique pourrait avoir des conséquences majeures pour l’économie européenne, fortement dépendante des importations énergétiques. Elle a également exprimé ses réserves face à l’idée avancée par Téhéran d’imposer des droits de passage aux navires.

Selon elle, une telle mesure risquerait de perturber davantage les flux commerciaux mondiaux et d’aggraver les tensions économiques. La cheffe du gouvernement italien a ainsi appelé à la retenue, soulignant la nécessité de préserver le cessez-le-feu en cours et d’éviter toute escalade.

Dans ce contexte, Rome se positionne comme un acteur diplomatique engagé dans la stabilisation de la région, tout en défendant les intérêts économiques européens. L’Italie entend jouer un rôle actif dans les discussions internationales visant à sécuriser le détroit.

Par ailleurs, Giorgia Meloni a écarté toute perspective de remaniement gouvernemental ou d’élections anticipées, affirmant la stabilité de son exécutif malgré les défis internationaux.

Alors que la situation au Moyen-Orient reste volatile, la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz apparaît plus que jamais comme un enjeu central pour l’équilibre économique mondial.