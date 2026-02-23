L’Ukraine annonce la reprise de huit localités et 400 km² dans le sud-est, un succès rare face à l’armée russe

L’Ukraine a annoncé lundi avoir repris le contrôle de 400 kilomètres carrés de territoire, dont huit localités, le long d’un secteur de la ligne de front sud depuis la fin janvier. Cette annonce a été faite par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui a présenté ces avancées comme un succès significatif dans un conflit marqué par une guerre d’usure.

Selon l’état-major ukrainien, ces gains ont été enregistrés dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est du pays. Ils contrastent avec la dynamique dominante des deux dernières années et demie, caractérisée par des avancées russes lentes mais continues sur plusieurs secteurs du front.

Depuis le début de l’invasion à grande échelle lancée par la Russie en 2022, les lignes de front ont évolué au prix de combats particulièrement coûteux en hommes et en matériel. À l’approche du quatrième anniversaire du conflit, les progrès territoriaux sont devenus rares et limités, rendant toute reconquête notable sur le terrain particulièrement symbolique.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas détaillé les noms des localités reprises, ni précisé les pertes subies lors de ces opérations. Moscou n’a pas immédiatement réagi à ces déclarations. Les analystes soulignent que la situation reste volatile et que des contre-attaques russes sont possibles sur les zones récemment reconquises.

Ces avancées interviennent alors que l’Ukraine continue de solliciter un soutien militaire accru de ses partenaires occidentaux, dans un contexte de combats persistants sur plusieurs axes du front et de frappes régulières sur les infrastructures civiles et énergétiques du pays.