L’Ukraine accuse la Russie de recruter des adolescentes pour assassiner des soldats ukrainiens

Le chef de la police nationale ukrainienne a accusé la Russie de recruter de jeunes Ukrainiennes afin de mener des assassinats ciblés contre des militaires ukrainiens. Cette accusation intervient après l’arrestation d’une adolescente de 17 ans soupçonnée d’avoir tué un soldat sur instruction présumée d’un agent russe.

Dans un entretien accordé au média ukrainien Censor.NET, Ivan Vyhivskyi a affirmé que les services de sécurité russes utiliseraient des réseaux de recrutement opérant notamment via l’application de messagerie Telegram. Selon lui, six affaires de meurtres commandités de ce type ont été recensées en Ukraine depuis le début de l’année, dont une qui aurait été déjouée avant son exécution.

Le responsable ukrainien a décrit ces opérations comme des assassinats planifiés et organisés par les services spéciaux de « l’État agresseur », puis exécutés par des citoyens ukrainiens recrutés localement. Il affirme que ces méthodes s’inscrivent dans une stratégie plus large de déstabilisation menée dans le contexte de la guerre entre les deux pays.

Les accusations visent indirectement le FSB, principal service de sécurité intérieure russe. Celui-ci n’a pas réagi dans l’immédiat aux déclarations du chef de la police ukrainienne. Moscou a régulièrement rejeté les accusations de Kiev concernant ses opérations clandestines sur le territoire ukrainien.

La Russie accuse de son côté les autorités ukrainiennes de recruter des citoyens russes pour mener des attentats et des opérations de sabotage à l’intérieur de la Russie. Par ailleurs, les services de renseignement militaire ukrainiens ont revendiqué ces dernières années plusieurs opérations ayant visé des officiers supérieurs russes depuis le début de l’invasion à grande échelle lancée en 2022.

Ces nouvelles accusations illustrent l’intensification de la guerre secrète qui accompagne le conflit militaire entre Moscou et Kiev. Au-delà des combats sur le front, les deux camps s’accusent mutuellement de recourir à des réseaux clandestins, à des opérations de sabotage et à des assassinats ciblés pour affaiblir l’adversaire loin des zones de combat traditionnelles.