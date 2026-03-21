L’OTAN se retire d’Irak pour se recentrer sur l’Europe face à la guerre avec l’Iran

L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a annoncé vendredi le retrait de l’ensemble de ses troupes déployées en Irak dans le cadre de sa mission de conseil, alors que les répercussions du conflit avec l’Iran s’étendent à l’ensemble du Moyen-Orient.

Dans un communiqué, le général Alexus Grynkewich, commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR), a confirmé l’achèvement de cette opération. Il a remercié les autorités irakiennes ainsi que les pays alliés pour avoir permis le rapatriement « en toute sécurité » du personnel de l’OTAN.

Ce retrait intervient dans un contexte de tensions régionales accrues, marqué par l’escalade militaire entre les États-Unis, Israël et l’Iran. L’alliance semble désormais privilégier un repositionnement stratégique, avec un recentrage sur la sécurité du continent européen.

La mission de l’OTAN en Irak, principalement axée sur la formation et le conseil des forces de sécurité locales, visait à renforcer la stabilité du pays après des années de conflit. Son interruption souligne l’impact direct des évolutions géopolitiques sur les opérations internationales.

Ce redéploiement pourrait également refléter les priorités sécuritaires actuelles des pays membres, confrontés à une multiplication des crises simultanées. La guerre en Iran, en particulier, mobilise une part croissante des ressources et de l’attention stratégique des puissances occidentales.

Si l’OTAN n’a pas précisé ses prochaines étapes, ce retrait marque un tournant dans son engagement au Moyen-Orient. Il illustre la nécessité pour l’alliance d’adapter ses priorités face à un environnement international en rapide mutation.