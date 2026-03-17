Plus de 36 000 Palestiniens ont été déplacés en Cisjordanie sur une période d’un an en raison de l’expansion des colonies israéliennes et des violences associées, selon un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.

Ce bilan couvre les douze mois précédant le 31 octobre 2025 et met en lumière une intensification des politiques de colonisation dans les territoires occupés, y compris à Jérusalem-Est. L’ONU évoque une accélération de l’annexion de certaines zones, alimentant les tensions sur le terrain.

Le rapport s’appuie sur des données recueillies par les équipes locales de l’ONU, ainsi que sur des informations provenant de sources gouvernementales et d’organisations non gouvernementales.

La mission permanente d’Israël à Genève a indiqué qu’elle préparait une réponse, tout en ayant déjà contesté par le passé la crédibilité de ce type de rapports émanant des Nations unies.

La Cisjordanie, où vivent environ 2,7 millions de Palestiniens, reste un territoire central dans les perspectives de création d’un futur État palestinien. Toutefois, l’expansion continue des colonies israéliennes contribue à fragmenter le territoire et à compliquer toute solution politique durable.

Ces déplacements de population s’inscrivent dans un contexte de tensions persistantes, aggravées par les violences sur le terrain et l’absence de processus de paix actif.

Le rapport de l’ONU souligne ainsi les conséquences humanitaires de la colonisation, tout en ravivant les critiques internationales à l’égard de la politique israélienne dans les territoires occupés.