Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a refusé dimanche d’apporter un soutien explicite aux frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, estimant qu’il appartenait à Washington de « définir la base juridique de l’action qu’ils ont entreprise ».

Interrogé sur la BBC dans l’émission « Sunday with Laura Kuenssberg », John Healey a adopté une position prudente, alors que l’escalade militaire au Moyen-Orient suscite des interrogations sur sa légalité au regard du droit international.

Les médias d’État iraniens ont confirmé samedi la mort du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, lors de frappes aériennes. Cet événement a intensifié les tensions régionales et provoqué une série de réactions diplomatiques à travers le monde.

La position britannique reflète une ligne mesurée : Londres n’a pas revendiqué de participation aux frappes et insiste sur la nécessité d’un cadre juridique clair pour toute action militaire. Plusieurs capitales européennes appellent par ailleurs à la désescalade et à un retour aux négociations afin d’éviter un conflit régional plus large.

Dans ce contexte, la question du fondement légal des frappes pourrait devenir un enjeu central du débat diplomatique dans les prochains jours, alors que les appels à un cessez-le-feu se multiplient.