Londres : des ambulances d’une organisation juive incendiées, la piste antisémite privilégiée

Quatre ambulances appartenant à une organisation de secours de la communauté juive ont été incendiées dans le nord de Londres, un acte que la police traite comme un crime de haine antisémite.

Les faits se sont produits dans le quartier de Golders Green, où les véhicules visés appartenaient à Hatzola, une organisation bénévole intervenant lors d’urgences médicales. Une enquête a été ouverte par la police métropolitaine, qui a confirmé la nature potentiellement antisémite de l’attaque.

Les pompiers ont été mobilisés en nombre, avec six camions et une quarantaine d’intervenants dépêchés sur place après des appels de riverains dans la nuit. L’incendie a été maîtrisé en un peu plus d’une heure.

Au cours de l’intervention, plusieurs cylindres présents dans les véhicules ont explosé, provoquant des dégâts matériels, notamment des vitres brisées dans un immeuble voisin. Aucun blessé n’a toutefois été signalé.

Cet incident intervient dans un contexte de hausse des actes antisémites au Royaume-Uni et dans le monde, observée depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

Les autorités britanniques ont récemment fait état d’une augmentation significative des crimes visant des personnes ou des institutions juives, suscitant une vigilance accrue des forces de l’ordre.

L’enquête se poursuit afin d’identifier les responsables de cet incendie criminel, tandis que les autorités appellent à la retenue face à la montée des tensions communautaires.