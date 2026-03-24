Lituanie : un drone ukrainien s’écrase après une déviation de trajectoire

Un drone militaire qui s’est écrasé en Lituanie provenait d’Ukraine et était initialement destiné à viser la Russie avant de dévier de sa trajectoire, a indiqué la Première ministre lituanienne.

L’appareil a pénétré dans l’espace aérien du pays balte avant de s’abîmer dans un lac gelé, à environ 20 kilomètres de la frontière avec la Biélorussie, selon l’armée.

Les autorités lituaniennes ont précisé qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé, soulignant les risques croissants liés à la proximité du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Cet événement met en lumière les dangers de débordement du conflit au-delà des zones de combat, notamment dans les pays voisins membres de l’OTAN.

Aucune victime ni dégât majeur n’a été signalé, mais l’incident a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de l’espace aérien dans la région.

Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances exactes de la déviation du drone.

Cet épisode illustre la complexité et l’imprévisibilité des opérations militaires dans un contexte de guerre prolongée en Europe de l’Est.