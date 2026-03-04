La haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, a estimé mercredi que les attaques menées par l’Iran contre ses voisins contribuaient à affaiblir le régime iranien lui-même.

S’exprimant devant des journalistes, Kallas a affirmé que la stratégie de Téhéran consistait à semer le chaos dans la région, mais qu’elle risquait en réalité d’accélérer la chute du gouvernement iranien.

« La stratégie de l’Iran est de semer le chaos et de mettre le feu à la région », a-t-elle déclaré.

Ces propos interviennent dans un contexte d’escalade militaire au Moyen-Orient, après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre des cibles iraniennes, suivies d’attaques de représailles de Téhéran contre plusieurs pays de la région.

L’Union européenne a appelé à plusieurs reprises à la désescalade et à une solution diplomatique, tout en exprimant sa préoccupation face aux risques d’extension du conflit.

La déclaration de Kaja Kallas souligne les inquiétudes croissantes des responsables européens quant aux conséquences régionales et internationales de l’intensification des hostilités au Moyen-Orient.