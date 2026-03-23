L’Iran menace de frapper les infrastructures électriques israéliennes et américaines en cas d’attaque

L’Iran a averti qu’il riposterait directement à toute attaque visant son secteur énergétique, en ciblant notamment des centrales électriques israéliennes ainsi que celles alimentant des bases américaines dans la région.

Dans un communiqué publié lundi, les Gardiens de la révolution ont affirmé que toute frappe contre les infrastructures électriques iraniennes entraînerait une réponse « réciproque », marquant une nouvelle escalade dans les tensions régionales.

Cette déclaration intervient dans un contexte de menaces accrues autour du conflit opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël, notamment après des avertissements américains visant les installations énergétiques iraniennes.

Le communiqué semble également marquer un changement de ton par rapport à des menaces précédentes, qui visaient notamment les usines de dessalement d’eau dans les pays du Golfe, des infrastructures cruciales pour l’approvisionnement en eau potable.

En ciblant désormais les réseaux électriques, Téhéran met en avant sa capacité à perturber des infrastructures stratégiques dans l’ensemble de la région.

Cette posture renforce les craintes d’un élargissement du conflit, alors que les infrastructures énergétiques et civiles deviennent des cibles potentielles.

Dans ce climat de forte tension, les risques pour la stabilité régionale et les approvisionnements énergétiques mondiaux continuent de s’intensifier.