L’Iran a intensifié le conflit au Moyen-Orient en lançant des frappes contre des infrastructures énergétiques au Qatar et en tirant des missiles en direction de l’Arabie saoudite, après l’attaque de l’un de ses principaux gisements gaziers.

Le champ gazier de Pars, pilier stratégique de la production iranienne et partagé avec le Qatar, a été touché, marquant une escalade majeure dans la guerre impliquant les États-Unis et Israël. En réponse, Téhéran avait menacé de cibler les installations pétrolières et gazières de l’ensemble de la région du Golfe.

La compagnie QatarEnergy a indiqué que son pôle énergétique avait subi d’importants dégâts à la suite des frappes, sans préciser immédiatement l’ampleur des perturbations sur la production.

Parallèlement, des missiles iraniens ont été tirés en direction de l’Arabie saoudite, élargissant encore le champ du conflit et faisant craindre une régionalisation accrue des hostilités.

Cette escalade intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu, marqué par des frappes israéliennes en Iran, notamment celles ayant conduit à la mort de hauts responsables, ainsi que par des échanges de tirs au Liban et dans d’autres zones sensibles.

Les marchés énergétiques ont immédiatement réagi, avec une forte hausse des prix du pétrole, les investisseurs redoutant des perturbations durables dans l’une des régions les plus cruciales pour l’approvisionnement mondial.

Malgré les frappes subies, les responsables américains estiment que l’Iran reste militairement affaibli mais conserve des capacités suffisantes pour mener des attaques d’ampleur, ce qui alimente les craintes d’un embrasement régional plus large.