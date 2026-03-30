Liban : l’Iran refuse de retirer son envoyé de Beyrouth malgré les tensions

L’Iran a annoncé que son représentant diplomatique resterait à Beyrouth, défiant une demande officielle de quitter le territoire libanais dans un contexte de fortes tensions régionales.



Le ministère libanais des Affaires étrangères avait demandé à cet envoyé iranien de quitter le pays avant le 29 mars, faisant de sa présence un sujet diplomatique sensible.

Cependant, selon des sources, cette décision aurait été contestée par le président du Parlement libanais Nabih Berri, qui se serait opposé à son départ et aurait plaidé pour son maintien à Beyrouth.

Ce bras de fer illustre les divisions internes au Liban, où les équilibres politiques restent étroitement liés aux influences régionales, notamment celles de l’Iran et du Hezbollah.

La situation intervient alors que les tensions entre Israël et le Hezbollah s’intensifient, sur fond de guerre plus large impliquant les États-Unis et l’Iran.

Le maintien de l’envoyé iranien pourrait accentuer les tensions diplomatiques et sécuritaires dans un pays déjà fragilisé par des crises économiques et politiques persistantes.

Dans ce contexte explosif, la présence iranienne à Beyrouth devient un enjeu stratégique majeur, révélateur des rivalités d’influence qui traversent la région.