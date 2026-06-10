L’IA pourrait bouleverser l’emploi dans l’IT indien : TCS prévoit autant d’agents artificiels que d’employés

Le président de Tata Consultancy Services (TCS), N. Chandrasekaran, a déclaré que les entreprises informatiques pourraient bientôt fonctionner avec un nombre équivalent d’employés humains et d’agents d’intelligence artificielle. Une évolution qui, selon lui, devrait entraîner un ralentissement des embauches dans le secteur.

Ces propos ont été tenus lors de l’assemblée générale annuelle de TCS, le plus grand exportateur de services logiciels d’Inde. L’entreprise est au cœur d’un secteur technologique indien évalué à environ 315 milliards de dollars et fortement dépendant de la main-d’œuvre qualifiée.

Selon N. Chandrasekaran, la montée en puissance de l’IA va progressivement transformer les modèles de fonctionnement des entreprises de services informatiques. L’objectif serait d’atteindre un équilibre entre effectifs humains et agents d’intelligence artificielle capables d’automatiser une partie des tâches actuellement réalisées par des employés.

Cette transition technologique intervient dans un contexte de ralentissement des recrutements dans le secteur informatique indien. Les entreprises font face à une demande plus prudente de leurs clients, tandis que les incertitudes géopolitiques pèsent également sur l’activité.

Le secteur des technologies de l’information en Inde est l’un des principaux employeurs privés du pays. Toute évolution structurelle vers davantage d’automatisation pourrait donc avoir des conséquences importantes sur le marché du travail et sur les perspectives d’embauche des jeunes diplômés.

Ces déclarations illustrent les inquiétudes croissantes des investisseurs et des acteurs du secteur quant à l’impact de l’intelligence artificielle sur le modèle économique traditionnel des services informatiques, historiquement fondé sur une forte intensité de main-d’œuvre.