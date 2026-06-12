L’Europe face à un dilemme explosif : les restrictions sur les équipements chinois menacent l’essor du solaire

L’Union européenne pourrait voir son développement de l’énergie solaire ralentir à la suite de nouvelles restrictions visant les onduleurs fabriqués en Chine. Cette décision, motivée par des préoccupations de sécurité, met en lumière la difficulté pour Bruxelles de concilier la protection de ses infrastructures critiques et l’atteinte de ses ambitieux objectifs climatiques.

Le mois dernier, la Commission européenne a décidé d’exclure du financement public les onduleurs solaires provenant de pays considérés comme présentant un risque élevé, notamment la Chine. Les autorités craignent que ces équipements connectés à Internet puissent être exploités pour perturber les réseaux électriques européens.

Les onduleurs jouent un rôle essentiel dans les installations photovoltaïques, puisqu’ils convertissent l’électricité produite par les panneaux solaires en énergie utilisable par le réseau. Grâce à leur capacité à recevoir des mises à jour logicielles à distance, ils sont également devenus une source d’inquiétude pour les responsables européens, qui redoutent qu’ils puissent servir de porte d’entrée à des opérations de sabotage ou d’ingérence.

Selon des calculs basés sur les niveaux actuels de déploiement, cette interdiction pourrait affecter au moins 14 gigawatts de nouvelles capacités solaires, soit plus de 20 % des installations annuelles prévues dans l’Union européenne. Les développeurs seraient alors contraints de se tourner vers des fournisseurs alternatifs, souvent plus coûteux, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix sur certains marchés.

La mesure intervient alors que les fabricants chinois dominent largement le secteur. Des groupes tels que Huawei et Sungrow représentent à eux seuls environ 70 % du marché européen des onduleurs. Cette forte dépendance aux équipements étrangers est désormais perçue comme une vulnérabilité stratégique par plusieurs responsables européens.

Les industriels européens affirment toutefois qu’une augmentation rapide de la production locale est possible. À l’inverse, plusieurs organisations du secteur de l’énergie mettent en garde contre les difficultés logistiques et financières qu’impliquerait un basculement accéléré vers des fournisseurs européens, estimant qu’une transition trop brutale pourrait ralentir le rythme des nouvelles installations.

Cette situation illustre le défi auquel est confrontée l’Union européenne : renforcer sa sécurité énergétique et technologique tout en poursuivant la transition vers une énergie décarbonée. Alors que la demande en capacités solaires continue de croître, les décisions prises dans les prochains mois pourraient avoir un impact durable sur le coût et la vitesse du déploiement des énergies renouvelables à travers le continent.