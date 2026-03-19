L’Espagne a annoncé son intention d’évacuer et de redéployer ses troupes stationnées en Irak dans les prochains jours, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire liée au conflit impliquant l’Iran.

La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a indiqué que cette décision répondait à l’augmentation des risques dans la région du Golfe, alors que les tensions militaires s’intensifient. Environ 300 soldats espagnols sont actuellement déployés sur le territoire irakien.

Ces forces participent à deux missions distinctes : la coalition internationale contre le groupe État islamique, lancée en 2015 dans le cadre de l’opération Inherent Resolve, ainsi qu’une mission de l’OTAN visant à former et conseiller les forces irakiennes, active depuis 2018.

Le retrait envisagé s’inscrit dans un contexte de guerre élargie au Moyen-Orient, qui fait peser des menaces accrues sur les contingents étrangers présents dans la région.

Les autorités espagnoles n’ont pas précisé le calendrier exact de cette évacuation, mais ont souligné qu’il s’agissait d’une mesure de précaution destinée à garantir la sécurité de leurs militaires.

Cette décision pourrait également refléter une réévaluation plus large des engagements militaires internationaux face à une escalade régionale qui continue de s’intensifier.