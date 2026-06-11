La Maison Blanche a défendu sa politique de sanctions contre Cuba, malgré les critiques formulées par les Nations unies concernant leurs effets sur la population. Cette prise de position intervient alors que l’île traverse une crise énergétique persistante marquée par des coupures d’électricité et de graves difficultés d’approvisionnement.

Washington a récemment imposé de nouvelles sanctions visant notamment le président cubain Miguel Díaz-Canel ainsi que d’autres responsables du gouvernement. Les autorités américaines affirment que ces mesures visent à faire pression sur les dirigeants cubains et à promouvoir le respect des droits fondamentaux.

De son côté, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a exprimé son inquiétude face aux conséquences de ces restrictions. Selon l’ONU, les « effets sévères » des sanctions sur la population soulèvent des questions quant à leur compatibilité avec les principes fondamentaux du droit international relatif aux droits humains.

Les autorités cubaines soutiennent que les difficultés économiques et énergétiques du pays sont aggravées par le blocus imposé par les États-Unis. Après une récente panne électrique majeure qui a privé une grande partie de l’île de courant pendant plusieurs heures, le gouvernement a une nouvelle fois accusé Washington d’entraver ses capacités d’approvisionnement en carburant.

Selon le principal diplomate cubain auprès des Nations unies, les restrictions américaines compliquent également le travail de certaines agences internationales opérant dans le pays. Il affirme que les sanctions affectent non seulement l’économie cubaine, mais aussi les efforts humanitaires destinés à soutenir la population.

La Maison Blanche rejette toutefois ces critiques et continue de défendre sa stratégie. Les responsables américains estiment que les sanctions constituent un outil légitime de pression contre le gouvernement cubain et affirment que la responsabilité de la situation économique incombe avant tout aux autorités de l’île.

Ce nouvel échange de critiques illustre les tensions persistantes entre Washington et La Havane. Alors que Cuba fait face à une crise économique et énergétique profonde, le débat sur l’efficacité et les conséquences humanitaires des sanctions américaines continue de diviser la communauté internationale.