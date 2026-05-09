Les États-Unis et l’Iran toujours loin d’un accord alors que les combats s’intensifient dans le Golfe

Les États-Unis et l’Iran ne semblent pas plus proches d’un accord pour mettre fin au conflit qui secoue le Moyen-Orient, alors que les affrontements militaires dans le Golfe se multiplient et que les tensions régionales continuent de grimper.

Selon plusieurs responsables américains et régionaux, des attaques sporadiques ont visé le détroit d’Ormuz ces derniers jours, tandis que les Émirats arabes unis auraient été ciblés par des missiles et des drones iraniens. La situation alimente les inquiétudes sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique mondial.

D’après une analyse de la CIA citée par Reuters, l’Iran serait capable de résister pendant plusieurs mois à un blocus américain malgré la pression militaire et économique exercée par Washington.

En parallèle, les États-Unis ont renforcé leurs sanctions contre des entités accusées de soutenir l’appareil militaire iranien. Washington a également averti certains alliés que le manque de soutien international compliquait davantage les efforts américains dans la région.

Les discussions diplomatiques entre les deux pays restent pratiquement au point mort malgré plusieurs tentatives de médiation menées par des partenaires régionaux et européens.

Le conflit, qui dure désormais depuis plusieurs mois, a provoqué une forte instabilité dans le Golfe et accentué les craintes d’un élargissement régional des hostilités.