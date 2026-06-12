Les États-Unis et le Canada reportent l’ouverture du pont Gordie Howe après des objections de Trump

L’ouverture du nouveau pont international Gordie Howe, qui doit relier Détroit aux États-Unis à Windsor au Canada, a été reportée après des objections formulées par le président américain Donald Trump, selon des informations rapportées jeudi.

Ce projet d’infrastructure majeur, d’une valeur de 4,7 milliards de dollars, devait être inauguré officiellement lors d’une cérémonie prévue cette semaine. Toutefois, les autorités américaines et canadiennes ont annoncé avoir convenu de repousser l’ouverture afin de régler plusieurs questions encore en suspens.

L’Autorité du pont Windsor-Détroit a indiqué que les deux pays poursuivaient leurs discussions pour résoudre ces derniers points avant la mise en service de l’ouvrage.

Le pont Gordie Howe est considéré comme un projet stratégique pour le commerce nord-américain. Il doit permettre d’améliorer considérablement la circulation des marchandises entre les États-Unis et le Canada, notamment en réduisant les délais d’attente des camions à la frontière et en diminuant les coûts logistiques pour les entreprises.

Selon Reuters, Donald Trump avait menacé plus tôt cette année de bloquer l’ouverture du pont dans le contexte de différends commerciaux entre Washington et Ottawa. L’affaire intervient également alors que le propriétaire d’un pont concurrent aurait mené des activités de lobbying visant à influencer les décisions concernant cette nouvelle infrastructure.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, a réagi en affirmant que le Canada souhaitait voir le projet aboutir, tout en soulignant que son pays ne devait pas céder aux pressions pour obtenir l’autorisation finale d’ouverture.

Le pont, nommé en hommage à la légende canadienne du hockey sur glace Gordie Howe, est l’un des plus importants projets frontaliers réalisés entre les deux pays depuis plusieurs décennies.

Les responsables des deux côtés de la frontière continuent les négociations afin de fixer une nouvelle date d’ouverture, alors que les milieux économiques attendent avec impatience la mise en service de cette liaison stratégique entre les deux plus grands partenaires commerciaux d’Amérique du Nord.