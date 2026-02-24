Les drones redessinent la guerre en Ukraine, quatre ans après l’invasion russe

Quatre ans après le début de l’invasion russe, les drones dominent désormais le champ de bataille ukrainien, bouleversant en profondeur les tactiques militaires traditionnelles et rendant les affrontements de blindés de plus en plus rares.

Dans la région de Kharkiv, le commandant de peloton de chars Valentyn Bohdanov explique que les combats directs entre véhicules lourds, fréquents au début du conflit en 2022, sont devenus presque impossibles. Les petits drones « à vue subjective » (FPV), capables de frapper avec précision, surveillent en permanence les lignes de front et ciblent rapidement tout mouvement en terrain découvert.

Les chars, comme les T-72 utilisés par l’armée ukrainienne, sont désormais contraints de rester dissimulés ou d’être employés comme pièces d’artillerie quasi statiques. Les déplacements de blindés, les rotations de troupes et même les évacuations médicales sont devenus extrêmement risqués sous la menace constante des drones.

Cette évolution s’inscrit dans une transformation technologique plus large du conflit. Les drones, relativement peu coûteux et facilement adaptables, permettent d’infliger des dégâts significatifs à distance, modifiant l’équilibre entre mobilité, protection et puissance de feu.

Alors que la guerre entre dans sa cinquième année, la prolifération des drones illustre une mutation durable des méthodes de combat, dont les enseignements pourraient influencer les doctrines militaires bien au-delà du théâtre ukrainien.