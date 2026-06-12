Le Sénat américain débloque des milliards pour la défense et veut relancer l’aide à l’Ukraine

Les législateurs américains ont dévoilé un vaste projet de loi sur la défense prévoyant une autorisation de dépenses de 1 150 milliards de dollars, tout en proposant une nouvelle enveloppe de 750 millions de dollars destinée à soutenir l’Ukraine. Le texte marque également une initiative symbolique portée par plusieurs républicains : rebaptiser le département de la Défense en « Département de la Guerre ».

Présenté au Sénat, le projet de loi vise à fixer les grandes orientations de la politique militaire américaine pour l’année à venir. Bien qu’il ne constitue pas directement un budget, il encadre les priorités stratégiques du Pentagone ainsi que les futurs achats d’équipements militaires représentant plusieurs milliards de dollars.

Parmi les dispositions figurant dans le texte, les sénateurs prévoient 750 millions de dollars d’assistance à l’Ukraine. Cette aide intervient alors que les débats sur le soutien américain à Kiev demeurent vifs au sein du Congrès, certains élus réclamant le maintien de l’appui militaire face à la Russie tandis que d’autres souhaitent réduire les engagements financiers de Washington.

Le projet comprend également une proposition soutenue par plusieurs républicains proches du président Donald Trump visant à renommer le département de la Défense. L’institution avait porté le nom de « Département de la Guerre » jusqu’en 1947, avant d’être réorganisée et rebaptisée dans le cadre de la restructuration de l’appareil militaire américain après la Seconde Guerre mondiale.

Les partisans de ce changement estiment que cette appellation refléterait plus clairement la mission principale de l’institution. Les critiques considèrent toutefois qu’il s’agit avant tout d’une mesure symbolique sans effet concret sur les capacités militaires du pays.

Au-delà de cette question de nomenclature, le texte constitue l’un des principaux instruments législatifs permettant au Congrès de définir la stratégie de défense des États-Unis. Son adoption ouvrirait la voie à des programmes d’armement majeurs et à la poursuite du soutien militaire à plusieurs alliés de Washington, dont l’Ukraine.

Le projet de loi doit encore poursuivre son parcours législatif avant une éventuelle adoption définitive. Les discussions à venir devraient notamment porter sur le niveau des dépenses militaires, l’aide accordée à Kiev et les priorités stratégiques américaines dans un contexte international marqué par plusieurs crises simultanées.