Le Royaume-Uni mobilise ses forces pour contrer des sous-marins russes près de ses côtes

Le Royaume-Uni a déployé ses forces armées afin de dissuader des sous-marins de la Russie d’opérer près de ses eaux territoriales, a annoncé jeudi le ministre britannique de la Défense John Healey. Cette opération visait à protéger des infrastructures stratégiques, notamment des câbles et des pipelines sous-marins.

Selon les autorités britanniques, ces sous-marins russes ont été détectés dans les eaux du pays pendant environ un mois plus tôt cette année. Les forces britanniques, appuyées par des alliés dont la Norvège, ont surveillé leurs mouvements et mené des actions de dissuasion face à ce qui est décrit comme des activités potentiellement malveillantes.

John Healey a précisé que cette opération était rendue publique afin d’envoyer un message clair au président russe Vladimir Poutine. « Nous vous voyons », a-t-il déclaré, avertissant que toute tentative de sabotage des infrastructures sous-marines entraînerait de « graves conséquences ».

Les autorités britanniques ont indiqué que les sous-marins avaient désormais quitté la zone et se dirigeaient vers le nord, sans qu’aucun dommage ne soit constaté sur les installations critiques. Cette issue n’atténue toutefois pas les préoccupations sécuritaires liées à la présence de navires russes à proximité des infrastructures énergétiques et de communication.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions accrues entre Moscou et les pays occidentaux, notamment autour des questions de sécurité maritime et de protection des infrastructures critiques. Les câbles sous-marins, essentiels aux communications mondiales, ainsi que les pipelines énergétiques, constituent des cibles particulièrement sensibles.

En rendant publique cette opération, Londres entend démontrer sa capacité de surveillance et de réaction face à toute menace, tout en renforçant la coopération avec ses alliés pour sécuriser ses intérêts stratégiques.