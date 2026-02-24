Le Royaume-Uni annonce un nouveau plan de soutien à l’Ukraine pour le quatrième anniversaire de la guerre

Le gouvernement britannique a dévoilé un nouveau paquet de mesures de soutien à l’Ukraine, à l’occasion du quatrième anniversaire de l’invasion russe. Londres entend réaffirmer son engagement militaire, humanitaire et politique auprès de Kyiv alors que le conflit entre dans sa cinquième année.

Le Premier ministre Keir Starmer doit présider une réunion de la « Coalition des volontaires », regroupant des pays favorables à un soutien renforcé à l’Ukraine. La ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper, est attendue à Kyiv pour participer aux commémorations officielles.

Parmi les mesures annoncées figure une enveloppe de 20 millions de livres destinée à une aide énergétique d’urgence, afin de protéger et réparer le réseau électrique ukrainien régulièrement visé par des frappes. Une somme supplémentaire de 5,7 millions de livres sera consacrée à l’aide humanitaire pour les communautés situées en première ligne.

Le plan comprend également un programme de formation au Royaume-Uni pour des pilotes ukrainiens souhaitant devenir instructeurs d’hélicoptère, ainsi qu’un financement de 30 millions de livres pour soutenir la résilience de la société ukrainienne et appuyer les efforts de justice concernant les crimes de guerre présumés.

Depuis 2022, le Royaume-Uni figure parmi les principaux soutiens européens de l’Ukraine. Cette nouvelle annonce vise à maintenir la pression sur Moscou et à garantir un appui durable à Kyiv, dans un contexte où les combats se poursuivent et où les perspectives diplomatiques demeurent incertaines.