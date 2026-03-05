Le Premier ministre portugais Luis Montenegro a défendu sa décision d’autoriser les États-Unis à utiliser la base aérienne de Lajes, située dans l’archipel des Açores, dans le cadre de la campagne militaire menée contre l’Iran, une position qui contraste avec celle de l’Espagne voisine.

Madrid avait refusé que les forces américaines utilisent ses bases pour des opérations liées aux frappes américano-israéliennes contre Téhéran. Lisbonne, en revanche, a donné son feu vert à Washington pour utiliser cette installation stratégique de l’Atlantique.

S’exprimant mercredi devant le Parlement, Luis Montenegro a affirmé que cette décision respectait la législation portugaise ainsi que les accords militaires existants entre les deux pays.

Selon lui, l’autorisation a été accordée à des fins défensives, justifiées par la nécessité et dirigées uniquement contre des cibles militaires, conformément au droit international.

Le chef du gouvernement a rappelé qu’un accord de longue date permet aux États-Unis d’utiliser la base en temps de paix sans autorisation préalable, mais qu’un feu vert formel de Lisbonne est requis lorsque des hostilités sont en cours.

« Le Portugal entretient objectivement une relation étroite avec notre allié, les États-Unis », a déclaré Montenegro aux parlementaires.

Il a également accusé l’Iran d’avoir violé à plusieurs reprises les normes internationales en raison de ses ambitions nucléaires et du développement de missiles à longue portée, qualifiant Téhéran d’État soutenant le terrorisme international.