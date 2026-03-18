Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford, déployé dans le cadre du conflit avec l’Iran, doit effectuer une escale temporaire après un incendie survenu à bord, ont indiqué des responsables américains.

Le navire, actuellement positionné en mer Rouge, devrait rejoindre la base de Souda Bay, en Crète. La durée de cette escale n’a pas été précisée.

L’incendie s’est déclaré dans la buanderie principale du bâtiment et a nécessité plusieurs heures d’intervention pour être maîtrisé. Selon des responsables, près de 200 marins ont été soignés pour des blessures liées à l’inhalation de fumée.

Les dégâts matériels concernent notamment une centaine de couchettes, tandis qu’un militaire a dû être évacué par avion en raison de ses blessures.

Malgré cet incident, aucune atteinte critique aux systèmes du navire n’a été signalée, et le porte-avions reste opérationnel.

Déployé depuis environ neuf mois, le USS Gerald R. Ford a participé à plusieurs opérations, notamment dans les Caraïbes avant d’être redirigé vers le Moyen-Orient. La durée prolongée de cette mission soulève des interrogations sur la fatigue de l’équipage et la capacité opérationnelle du bâtiment.

Cet épisode intervient alors que les États-Unis maintiennent une forte présence militaire dans la région, dans un contexte de guerre avec l’Iran marqué par une intensification des opérations et des tensions régionales.