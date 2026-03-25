Le pape alerte sur l’escalade en Iran et appelle à un cessez-le-feu immédiat

Le pape Léon XIV a exprimé une vive inquiétude face à l’intensification de la guerre en Iran, estimant que la situation « empire de plus en plus ».
Depuis le Vatican, le souverain pontife a dénoncé une montée de la haine et de la violence, appelant les parties au conflit à privilégier le dialogue plutôt que les armes.
« Je souhaite renouveler l’appel à un cessez-le-feu (…) en recherchant véritablement une solution pour tous », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d’une issue diplomatique.
Le pape a également souligné l’ampleur de la crise humanitaire, évoquant plus d’un million de déplacés et de nombreuses victimes.
Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte escalade militaire au Moyen-Orient, marqué notamment par des discussions sur un possible renforcement de la présence américaine dans la région.
Ces derniers jours, Léon XIV a multiplié les appels à la paix, qualifiant le conflit de « scandale pour toute la famille humaine ».
Cette prise de position s’inscrit dans la tradition diplomatique du Saint-Siège, qui privilégie la médiation et le dialogue face aux conflits internationaux.
Le message du pape vise à mobiliser la communauté internationale pour éviter une aggravation de la guerre et ses conséquences humanitaires.
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