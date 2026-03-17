Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a rejeté les propositions de désescalade transmises à Téhéran par des pays intermédiaires, adoptant une ligne particulièrement ferme face aux États-Unis et à Israël.

Selon un haut responsable iranien, le dirigeant a estimé que « le moment n’est pas propice à la paix », exigeant que Washington et Tel-Aviv soient d’abord « mis à genoux », reconnaissent leur défaite et versent des compensations avant toute négociation.

Cette position a été exprimée lors de sa première réunion de politique étrangère depuis sa nomination à la tête de la République islamique, après la mort de son père, l’ayatollah Ali Khamenei, au début du conflit.

Des propositions visant à réduire les tensions ou à instaurer un cessez-le-feu avec les États-Unis avaient été transmises par deux pays tiers au ministère iranien des Affaires étrangères. Aucun détail n’a été donné sur leur contenu ni sur l’identité des médiateurs.

Le rejet catégorique de ces initiatives souligne la volonté de Téhéran de poursuivre la confrontation, alors que la guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël entre dans sa troisième semaine.

Le guide suprême, qui détient l’autorité ultime sur les décisions stratégiques en Iran, n’a pas été vu publiquement depuis sa désignation. Des sources iraniennes évoquent de légères blessures lors des frappes ayant tué son père, tandis que des responsables américains suggèrent qu’il aurait été plus gravement touché.

Le conflit a déjà fait au moins 2 000 morts et provoqué une instabilité majeure dans la région, notamment avec la fermeture partielle du détroit d’Ormuz et la hausse des prix de l’énergie.

La fermeté affichée par le nouveau dirigeant iranien réduit encore les perspectives de négociations à court terme, laissant craindre une prolongation du conflit et une intensification des affrontements dans les semaines à venir.