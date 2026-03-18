Le Kremlin dément toute aide militaire technologique à l’Iran

La Russie a rejeté les informations selon lesquelles elle fournirait un soutien militaire technologique à l’Iran, qualifiant ces allégations de « fausses informations ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réagi à un article du Wall Street Journal affirmant que Moscou partagerait avec Téhéran des images satellites ainsi que des technologies avancées de drones afin de l’aider dans ses opérations contre les forces américaines dans la région.

« Il s’agit de fausses informations », a déclaré Peskov, sans donner davantage de précisions, démentant catégoriquement toute implication de la Russie dans un tel dispositif.

Selon le quotidien américain, cette coopération s’inscrirait dans un renforcement des liens sécuritaires entre les deux pays, déjà alliés sur plusieurs dossiers stratégiques, notamment au Moyen-Orient.

Ces accusations interviennent dans un contexte de tensions accrues liées à la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, un conflit qui ravive les rivalités géopolitiques entre grandes puissances.

Moscou, qui a déjà critiqué les frappes occidentales contre l’Iran et appelé à un cessez-le-feu, cherche à maintenir une position officielle prudente tout en préservant ses relations avec Téhéran.

Ce nouvel échange illustre la guerre de communication qui accompagne le conflit, chaque camp cherchant à contrôler le récit autour des alliances et des soutiens militaires en présence.