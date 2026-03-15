Le mouvement palestinien Hamas a appelé l’Iran à ne pas cibler les pays voisins dans sa réponse militaire aux frappes menées par les États-Unis et Israël, tout en affirmant le droit de Téhéran à se défendre.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré soutenir le droit de l’Iran à riposter à ce qu’il qualifie d’« agression », mais a exhorté les dirigeants iraniens à éviter toute attaque contre les États de la région. Il s’agit de la première prise de position publique du Hamas concernant la stratégie militaire iranienne depuis le début du conflit.

Le mouvement palestinien a également appelé les pays de la région ainsi que les organisations internationales à agir rapidement afin de mettre fin à la guerre.

Depuis le déclenchement du conflit, le Hamas a exprimé sa solidarité avec l’Iran, sans toutefois annoncer d’actions militaires directes. Parallèlement, les violences ont repris dans la bande de Gaza malgré un cessez-le-feu conclu en octobre avec Israël.

D’autres groupes alliés de l’Iran ont adopté des positions similaires. Le Hezbollah libanais a lancé des attaques contre Israël le 2 mars, affirmant agir en représailles à l’assassinat du guide suprême iranien au début du conflit, ce qui a entraîné une intensification des bombardements israéliens au Liban.

Les rebelles Houthis au Yémen ont également affiché leur soutien à Téhéran. Jusqu’à présent, ils n’ont toutefois pas annoncé de reprise de leurs attaques contre la navigation en mer Rouge, qu’ils avaient menées lors de la guerre à Gaza.