L’armée allemande veut s’appuyer sur l’IA pour accélérer ses décisions en temps de guerre

L’armée allemande explore l’utilisation de l’intelligence artificielle pour améliorer la rapidité et l’efficacité de ses décisions sur le champ de bataille, en s’inspirant notamment des retours d’expérience de la guerre en Ukraine.

Selon le lieutenant-général Christian Freuding, ces technologies pourraient analyser en temps réel d’importants volumes de données issues de drones et de capteurs, bien plus rapidement que les capacités humaines actuelles.

L’objectif est de permettre aux forces armées de réagir plus vite face à l’adversaire, en identifiant des schémas et en proposant des contre-mesures basées sur des situations similaires observées par le passé.

Aujourd’hui, certaines analyses nécessitent des centaines de personnes et plusieurs jours de travail. L’IA pourrait réduire considérablement ces délais et offrir un avantage stratégique décisif.

Toutefois, les autorités militaires insistent sur le fait que l’intelligence artificielle restera un outil d’aide à la décision, sans remplacer le jugement humain. La responsabilité finale continuera de revenir aux soldats.

Le développement de ces systèmes devra également respecter les normes de l’OTAN, avec une possible intégration de technologies américaines.

Pour entraîner ces outils, l’armée allemande envisage d’utiliser des données issues du conflit en Ukraine ainsi que de ses propres exercices militaires.

Ce projet illustre l’évolution rapide des technologies militaires et l’importance croissante de l’IA dans les stratégies de défense modernes, dans un contexte international marqué par des conflits de haute intensité.