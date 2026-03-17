La Turquie a réaffirmé sa volonté d’accueillir un nouveau cycle de pourparlers entre la Russie et l’Ukraine, dans un contexte de guerre prolongée et de tensions persistantes en Europe de l’Est.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a fait cette proposition lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Ankara se positionne ainsi une nouvelle fois comme médiateur potentiel entre les deux parties, comme elle l’avait déjà fait lors des premières phases du conflit.

Au cours de cet échange, Fidan a mis en garde contre les conséquences d’un conflit prolongé, tant pour la région que pour l’équilibre international, soulignant l’urgence de relancer le dialogue.

Les discussions ont également porté sur la sécurité énergétique, un enjeu central pour la Turquie et l’Europe. Moscou s’inquiète notamment de potentielles attaques ukrainiennes visant ses infrastructures gazières.

La Russie affirme avoir récemment déjoué des tentatives d’attaques contre des installations exploitées par Gazprom, notamment celles liées aux gazoducs Blue Stream et TurkStream, qui acheminent du gaz vers l’Europe.

Dans ce contexte, Ankara cherche à jouer un rôle diplomatique clé tout en protégeant ses intérêts énergétiques, en particulier la sécurité de ces infrastructures stratégiques.

La proposition turque intervient alors que les perspectives de négociations restent incertaines, mais elle témoigne de la volonté de certains acteurs régionaux de favoriser une reprise du dialogue.

La Turquie, membre de l’OTAN mais en relation étroite avec Moscou, continue ainsi de se positionner comme un intermédiaire incontournable dans ce conflit.