La Turquie a annoncé que les systèmes de défense aérienne de l’OTAN avaient intercepté et détruit un missile balistique iranien qui se dirigeait vers son espace aérien, marquant une première implication directe d’un membre de l’alliance dans l’actuel conflit au Moyen-Orient.

Selon les autorités turques, le missile a survolé l’Irak et la Syrie avant d’être intercepté mercredi. Des débris seraient tombés près d’une zone du sud de la Turquie où se trouvent des installations militaires, notamment des forces aériennes américaines.

Cet incident pourrait accroître les tensions dans la région et soulever la possibilité d’un élargissement du conflit si l’OTAN juge la menace suffisamment grave pour réagir collectivement.

Malgré cela, Ankara ne semble pas pour l’instant prête à solliciter un soutien plus large de l’alliance militaire. Les autorités turques n’ont pas annoncé de demande officielle d’assistance supplémentaire auprès des autres membres de l’OTAN.

L’incident intervient dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient, alors que les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran ont déclenché une série de représailles et alimenté les craintes d’une escalade régionale impliquant de nouveaux acteurs.