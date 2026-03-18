Le Service de sécurité suédois (SAPO) a averti d’une augmentation des risques pour la sécurité nationale en lien avec la guerre en Iran, notamment à l’encontre de certaines communautés et intérêts étrangers présents sur le territoire.

Dans son évaluation annuelle, l’agence souligne que les tensions au Moyen-Orient ont des répercussions directes en Europe du Nord. Les autorités suédoises évoquent en particulier une menace accrue visant des cibles américaines, israéliennes et juives en Suède.

Lors d’une conférence de presse, le chef des opérations du SAPO, Fredrik Hallström, a mis en garde contre les comportements imprévisibles d’un régime soumis à de fortes pressions, estimant que ce contexte pouvait accroître les risques d’actions indirectes à l’étranger.

La directrice du service, Charlotte von Essen, a indiqué que des réseaux criminels locaux, déjà impliqués dans une montée de la violence liée aux gangs ces dernières années, pouvaient être instrumentalisés par des acteurs étatiques pour mener des attaques ou des opérations d’influence.

L’Iran est depuis longtemps considéré comme une menace potentielle par les services de renseignement suédois, mais la guerre actuelle a contribué à intensifier ces inquiétudes. Le rapport met également en avant d’autres sources de risques, notamment liées à la Russie et à la Chine.

Face à cette situation, les autorités suédoises appellent à une vigilance accrue et à un renforcement des dispositifs de sécurité, alors que les tensions internationales continuent de peser sur la stabilité intérieure du pays.