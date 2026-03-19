La Suède a affirmé que l’Iran avait exécuté un citoyen suédois, une décision immédiatement condamnée par Stockholm qui a convoqué l’ambassadeur iranien pour protester.

Selon la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, l’homme avait été arrêté en Iran en juin dernier. Son identité n’a pas été rendue publique, mais les autorités suédoises avaient à plusieurs reprises soulevé son cas auprès de Téhéran.

La cheffe de la diplomatie suédoise a dénoncé une exécution contraire aux principes fondamentaux du droit, estimant que la procédure judiciaire n’avait pas respecté les garanties d’un procès équitable.

Stockholm a réaffirmé son opposition totale à la peine de mort, qualifiée de « châtiment inhumain, cruel et irréversible », une position partagée par l’ensemble de l’Union européenne.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a également condamné l’exécution, dénonçant une détérioration préoccupante de la situation des droits humains en Iran et une augmentation des mises à mort.

Cette affaire risque d’accentuer les tensions diplomatiques entre l’Iran et les pays européens, déjà fortement dégradées dans le contexte du conflit en cours et des critiques récurrentes sur les droits fondamentaux dans la République islamique.