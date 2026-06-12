La Slovénie lève son embargo sur le commerce d’armes avec Israël

Le gouvernement slovène a annoncé jeudi la levée de l’embargo imposé en 2025 sur l’exportation, le transit et une partie des importations d’armements en provenance d’Israël, selon le ministère de la Défense.

Cette décision revient sur une mesure introduite l’an dernier qui interdisait les échanges militaires avec Israël, à l’exception de certains équipements liés à la sécurité nationale. À l’époque, la Slovénie était devenue le premier pays de l’Union européenne à adopter une telle restriction.

Selon Ljubljana, cette interdiction n’est désormais plus jugée nécessaire, le commerce des armes étant déjà encadré par les lois nationales et les règles européennes. Le ministère souligne que les mécanismes d’autorisation et de contrôle existants suffisent à réguler ces échanges, en conformité avec la position commune de l’UE sur les exportations d’armement.

La décision intervient dans un contexte politique intérieur renouvelé, après l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement de centre-droit dirigé par Janez Janša, qui a succédé à une période d’instabilité politique.

La mesure devrait ainsi replacer les échanges militaires entre la Slovénie et Israël dans le cadre standard des réglementations européennes, plutôt que dans un régime d’interdiction spécifique.