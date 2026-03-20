La Russie dénonce des attaques ukrainiennes visant des infrastructures clés du gaz

La Russie a accusé l’Ukraine d’intensifier ses attaques contre des infrastructures énergétiques stratégiques, affirmant que ces actions menacent les routes d’exportation de gaz vers l’Europe et la Turquie.

Selon le Kremlin, plusieurs stations de compression exploitées par Gazprom ont été visées ces derniers jours. Ces installations alimentent notamment les gazoducs TurkStream et Blue Stream, deux axes majeurs permettant d’acheminer le gaz russe sous la mer Noire vers la Turquie, puis vers certains pays européens comme la Hongrie, la Slovaquie et la Serbie.

Le groupe Gazprom a indiqué que les attaques contre trois stations de compression se sont intensifiées au cours de la semaine, tout en assurant qu’elles avaient été repoussées et que les infrastructures continuaient de fonctionner.

Moscou estime que ces frappes mettent en danger des infrastructures critiques et pourraient perturber les flux énergétiques internationaux, dans un contexte déjà tendu sur les marchés de l’énergie. Les prix du gaz restent en effet sous pression en raison des tensions géopolitiques, notamment liées au conflit au Moyen-Orient.

L’Ukraine n’a pas réagi dans l’immédiat à ces accusations. Depuis le début de la guerre, Kiev a régulièrement ciblé des installations énergétiques russes dans le but d’affaiblir les capacités économiques et militaires de Moscou.

Ces gazoducs figurent parmi les dernières voies d’exportation de gaz russe vers l’Europe encore opérationnelles, ce qui renforce leur importance stratégique dans un contexte de recomposition des approvisionnements énergétiques du continent.