Le Kremlin a vivement dénoncé ce qu’il qualifie d’« assassinat » de responsables iraniens après la mort d’Ali Larijani, tué lors de frappes attribuées aux États-Unis et à Israël dans le cadre du conflit en cours avec Téhéran.

Interrogé sur ces événements, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a condamné « sans équivoque » toute action visant à éliminer des membres de la direction d’un État souverain. Moscou dénonce une escalade dangereuse et appelle à mettre fin aux opérations militaires.

La mort d’Ali Larijani, ancien haut responsable iranien et proche du pouvoir, a été confirmée par l’agence iranienne Fars. Cette disparition s’inscrit dans une série de frappes ciblées contre des figures clés du régime iranien depuis le début de la guerre impliquant les États-Unis et Israël.

Alliée de Téhéran, la Russie a multiplié les critiques contre ces opérations militaires, plaidant pour un cessez-le-feu immédiat et une reprise des négociations diplomatiques. Moscou entretient des relations étroites avec l’Iran, notamment dans le domaine énergétique et nucléaire.

Selon des informations rapportées par des médias américains, la Russie aurait par ailleurs renforcé sa coopération militaire avec l’Iran, notamment via le partage de renseignements et la fourniture de technologies, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

Cette prise de position du Kremlin illustre les divisions internationales autour du conflit et souligne le risque d’un élargissement de la confrontation au-delà de la région.