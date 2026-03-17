La Russie a déclaré lundi avoir pris le contrôle de douze localités en Ukraine au cours des deux premières semaines de mars. L’annonce a été faite par le chef d’état-major des forces armées russes, le général Valery Gerasimov, lors d’une visite auprès de troupes déployées dans le sud de l’Ukraine.

Selon Gerasimov, les forces russes poursuivent une offensive active sur l’ensemble des lignes de front dans ce que Moscou qualifie d’« opération militaire spéciale » en Ukraine. Il a affirmé que les unités russes continuaient de progresser et de consolider leurs positions dans plusieurs zones du territoire ukrainien.

Les autorités russes n’ont pas précisé l’emplacement exact des douze localités évoquées ni l’ampleur des combats qui ont conduit à leur capture. Les déclarations du chef d’état-major interviennent dans un contexte d’intensification des opérations militaires et de frappes régulières des deux côtés du front.

Du côté ukrainien, les autorités affirment régulièrement repousser les attaques russes et contestent souvent les bilans militaires annoncés par Moscou. Le conflit, déclenché par l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, se poursuit sur plusieurs fronts malgré les efforts diplomatiques intermittents visant à parvenir à un cessez-le-feu.

Les combats restent particulièrement intenses dans l’est et le sud de l’Ukraine, où les forces russes cherchent à étendre leur contrôle territorial. Les offensives se concentrent notamment sur des villes et villages stratégiques qui permettent de sécuriser des axes logistiques ou d’avancer vers des centres urbains plus importants.

La guerre continue d’avoir de lourdes conséquences humaines et matérielles, avec des milliers de victimes civiles et militaires et des millions de personnes déplacées depuis le début du conflit.