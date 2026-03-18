L’assassinat d’Ali Larijani, figure centrale du système politique iranien, plonge la République islamique dans une phase d’incertitude, en compliquant la prise de décision au sommet de l’État et en réduisant ses marges de manœuvre dans un contexte de guerre.

Selon plusieurs responsables iraniens, la disparition de Larijani prive le régime d’un acteur clé capable de faire le lien entre les réalités militaires et les orientations politiques. Son rôle d’intermédiaire entre les différents centres de pouvoir — religieux, politiques et sécuritaires — était considéré comme essentiel à la cohésion du système.

Cette perte intervient alors que l’Iran fait face à une série de frappes ciblées ayant éliminé plusieurs hauts responsables, dont le guide suprême et des commandants militaires. Cette érosion du vivier de dirigeants expérimentés fragilise la capacité du pays à coordonner efficacement sa stratégie.

Larijani disposait d’une double légitimité, à la fois religieuse et politique, ainsi que de liens étroits avec les Gardiens de la révolution, ce qui faisait de lui un acteur incontournable dans les équilibres internes du pouvoir.

Désormais, des figures comme le président du Parlement, Mohammad Bagher Qalibaf, apparaissent parmi les responsables les plus influents encore en place, mais le manque de profils comparables pourrait ralentir les processus décisionnels.

Des analystes estiment que cette situation pourrait pousser Téhéran vers une approche plus sécuritaire et moins flexible, au risque de réduire ses options diplomatiques dans un conflit qui ne montre aucun signe d’apaisement.

Dans ce contexte, la République islamique doit composer avec une pression militaire accrue tout en gérant une recomposition interne de son leadership, ce qui pourrait avoir des conséquences durables sur sa stratégie régionale et internationale.