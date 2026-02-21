La Hongrie menace de bloquer un prêt clé de 90 milliards d’euros à l’Ukraine tant que le pétrole russe ne circule pas

La Hongrie bloquera un prêt de 90 milliards d’euros accordé par l’Union européenne à l’Ukraine tant que les livraisons de pétrole russe via l’oléoduc Druzhba ne reprendront pas, a annoncé le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó. Ce financement, approuvé en décembre, vise à aider Kiev à couvrir ses besoins militaires et économiques pour les deux prochaines années.

Les expéditions de pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie sont interrompues depuis le 27 janvier, après qu’une attaque de drone russe, selon les autorités ukrainiennes, a endommagé l’oléoduc Druzhba, qui traverse le territoire ukrainien pour acheminer du brut vers l’Europe centrale. Budapest et Bratislava, qui bénéficient d’une exemption temporaire à l’embargo européen sur le pétrole russe, accusent l’Ukraine — sans fournir de preuves — de retarder volontairement la reprise des flux. Les deux pays ont cessé cette semaine leurs livraisons de diesel vers l’Ukraine en réaction à l’interruption.

Dans une vidéo publiée vendredi soir sur les réseaux sociaux, Péter Szijjártó a accusé l’Ukraine de « faire chanter » la Hongrie en ne rétablissant pas les livraisons. « Nous ne céderons pas à ce chantage. Nous ne soutenons pas la guerre de l’Ukraine, nous ne la financerons pas », a-t-il déclaré. « Tant que l’Ukraine bloquera la reprise des livraisons de pétrole vers la Hongrie, la Hongrie bloquera les décisions de l’Union européenne importantes et favorables à l’Ukraine. »

Cette décision intervient deux jours après la suspension par la Hongrie des livraisons de diesel vers son voisin, et à quelques jours du quatrième anniversaire de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Depuis le 24 février 2022, la quasi-totalité des pays européens ont réduit drastiquement ou cessé leurs importations d’énergie russe. La Hongrie et la Slovaquie, toutes deux membres de l’Union européenne et de l’OTAN, ont toutefois maintenu, voire accru, leurs approvisionnements en pétrole et en gaz russes.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, figure nationaliste souvent perçue comme l’alliée la plus proche du Kremlin au sein de l’UE, affirme de longue date que les combustibles fossiles russes sont indispensables à l’économie hongroise. Selon lui, un changement rapide de fournisseur provoquerait un effondrement économique immédiat, une analyse contestée par certains experts. Son gouvernement a à plusieurs reprises menacé d’opposer son veto aux initiatives européennes en faveur de l’Ukraine et aux sanctions visant Moscou.

En Slovaquie, le Premier ministre populiste Robert Fico a déclaré samedi que son pays cesserait de fournir de l’électricité d’urgence à l’Ukraine si le pétrole ne recommençait pas à circuler via Druzhba d’ici lundi. Le chef de cabinet de Viktor Orban, Gergely Gulyás, a indiqué plus tôt cette semaine que la Hongrie envisageait également de suspendre ses exportations d’électricité vers l’Ukraine. Si la majorité des 27 États membres de l’UE ont soutenu le prêt de 90 milliards d’euros, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque s’y étaient opposées, avant de conclure un compromis leur garantissant une protection contre d’éventuelles conséquences financières.