La Hongrie a convoqué lundi l’ambassadeur d’Ukraine à Budapest pour protester contre la conscription présumée de deux Hongrois de souche qui, selon le gouvernement hongrois, n’auraient pas dû être appelés à combattre dans l’armée ukrainienne.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a fait part de la protestation officielle, dénonçant une situation jugée inacceptable par Budapest.

Cette affaire ravive les tensions persistantes entre la Hongrie et l’Ukraine, notamment autour du sort de la minorité hongroise vivant dans la région ukrainienne de Transcarpatie. Le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban a régulièrement critiqué Kyiv sur les questions liées aux droits des minorités et à la mobilisation militaire.

La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine constitue un thème central de la campagne en vue des élections législatives hongroises du 12 avril, le gouvernement Orban adoptant une ligne prudente et souvent critique à l’égard de l’engagement occidental en faveur de Kyiv.

Aucune réaction immédiate des autorités ukrainiennes n’a été rapportée.