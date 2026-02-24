La Hongrie bloque de nouvelles sanctions contre la Russie, l’UE verse une aide à Kiev avant l’anniversaire de la guerre

La Hongrie a maintenu lundi son veto aux nouvelles sanctions européennes contre la Russie ainsi qu’à un important prêt destiné à l’Ukraine, accentuant les divisions au sein de l’Union européenne à la veille du quatrième anniversaire de l’invasion russe.

À Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept ont tenté en vain de convaincre Budapest de lever son opposition. Le différend porte notamment sur l’oléoduc soviétique Druzhba, par lequel transite du pétrole russe vers la Hongrie. Budapest et la Slovaquie accusent Kiev d’être responsable des perturbations récentes des flux.

La Slovaquie a également indiqué qu’elle refuserait toute demande ukrainienne d’approvisionnement d’urgence en électricité tant que les livraisons de pétrole via Druzhba ne seraient pas rétablies, ajoutant une pression supplémentaire sur Kiev.

Malgré ce blocage, l’UE a procédé au versement d’une aide financière à l’Ukraine, réaffirmant son soutien à Kiev dans un contexte diplomatique tendu. Sur le terrain, les combats se poursuivent, l’Ukraine revendiquant des avancées locales tandis que la Russie continue de frapper des villes ukrainiennes.

La position hongroise fragilise le front européen pro-ukrainien et souligne les tensions croissantes entre certains États membres sur la stratégie énergétique et les sanctions, alors que la guerre entre dans sa quatrième année.