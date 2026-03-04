Les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran ont progressé plus rapidement que prévu sur le plan militaire, selon un responsable américain, mais elles provoquent de fortes turbulences sur les marchés mondiaux, avec une flambée des prix de l’énergie et des perturbations majeures dans le transport international.

Un amiral américain a indiqué que les opérations militaires avaient permis d’affaiblir les capacités de défense iraniennes plus tôt que prévu dans le plan initial. Toutefois, l’escalade du conflit a rapidement entraîné des répercussions économiques à l’échelle mondiale.

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part importante des exportations mondiales de pétrole et de gaz, est désormais considéré comme trop dangereux pour le trafic énergétique. Cette situation a alimenté une forte hausse des prix du pétrole et du gaz, faisant craindre un choc énergétique mondial.

Les marchés financiers ont réagi brutalement à l’escalade du conflit. Les principales places boursières ont reculé tandis que les investisseurs se tournent vers des valeurs refuges face aux incertitudes géopolitiques.

Le secteur du transport aérien est également fortement perturbé. Plus de 20 000 vols ont été annulés dans la région du Moyen-Orient en raison de la fermeture d’espaces aériens et des risques sécuritaires liés au conflit.

Ces événements accentuent les inquiétudes quant aux conséquences économiques d’une guerre prolongée dans la région, qui pourrait perturber durablement les flux d’énergie, le commerce mondial et les marchés financiers.