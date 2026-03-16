La Russie a lancé lundi une attaque de drones en plein jour contre Kiev, un type d’opération inhabituel dans la capitale ukrainienne, ont indiqué des responsables locaux. Plusieurs explosions ont été entendues dans la ville, tandis que des débris de drones interceptés sont tombés sur la place principale de la capitale.

Selon les autorités ukrainiennes, l’attaque a provoqué une série de détonations qui ont poussé de nombreux habitants à se précipiter vers les abris antiaériens. Les systèmes de défense aérienne ont été activés pour tenter d’intercepter les appareils avant qu’ils n’atteignent leurs cibles.

Des images diffusées sur place montrent des policiers inspectant des fragments de drones abattus dans différents secteurs de la ville. L’un des débris est tombé sur la place principale de Kiev, provoquant une vive inquiétude parmi les habitants.

Les responsables ukrainiens estiment que les drones utilisés pourraient être des versions améliorées de modèles déjà employés par la Russie dans ses attaques précédentes. Des spécialistes analysent actuellement les restes récupérés afin de déterminer leur origine et leurs caractéristiques techniques.

Depuis le début de l’invasion russe en 2022, Kiev a été régulièrement ciblée par des frappes de missiles et de drones, la plupart ayant lieu pendant la nuit. Les attaques en plein jour restent plus rares, ce qui a renforcé l’effet de surprise de l’opération menée lundi.

L’attaque intervient alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine se poursuit sur plusieurs fronts. Les autorités ukrainiennes continuent d’appeler leurs alliés occidentaux à renforcer les systèmes de défense aérienne afin de mieux protéger les grandes villes contre les frappes aériennes.