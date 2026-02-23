Kim Jong-un reconduit à la tête du parti nord-coréen, Pyongyang célèbre son expansion nucléaire

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a été réélu au poste le plus élevé du Parti des travailleurs de Corée, ont rapporté lundi les médias d’État, les délégués saluant son rôle dans le renforcement de l’arsenal nucléaire du pays et dans l’affirmation de son influence régionale. Cette reconduction intervient lors du congrès du parti, entamé jeudi, au cours duquel Kim doit définir ses objectifs politiques et militaires pour les cinq prochaines années.

Selon l’agence officielle KCNA, Kim a été reconduit au poste de secrétaire général avec la « volonté inébranlable et le désir unanime » des milliers de délégués réunis dimanche, quatrième jour des travaux. En vertu des règles du parti, ce congrès quinquennal élit le secrétaire général, plus haute fonction politique du pays. Kim, 42 ans, occupe la direction suprême depuis son arrivée au pouvoir, le titre ayant évolué au fil des congrès.

Le parti a affirmé que le développement des forces nucléaires sous la direction de Kim avait permis de doter la Corée du Nord d’une capacité militaire apte à faire face à « toute menace d’agression » et à « toute forme de guerre ». Les missiles nord-coréens sont désormais capables de menacer des alliés asiatiques des États-Unis ainsi que le territoire américain, selon les analyses occidentales.

Ce congrès intervient alors que Pyongyang adopte une posture plus affirmée sur la scène régionale, après une expansion accélérée de son arsenal nucléaire et un rapprochement avec la Russie, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ces évolutions ont approfondi les tensions avec Washington et Séoul. Les experts estiment que Kim pourrait annoncer de nouveaux objectifs militaires, notamment le renforcement des forces conventionnelles et leur intégration aux capacités nucléaires, tout en poursuivant une politique d’« autosuffisance » économique.

Les médias d’État ont indiqué que des modifications aux règles du parti avaient été adoptées, sans en préciser le contenu. Certains observateurs s’attendent à ce que Kim consolide sa ligne dure à l’égard de la Corée du Sud, qu’il a récemment qualifiée d’ennemi permanent, rompant avec l’objectif historique de réunification pacifique. À ce stade, aucun commentaire direct sur les relations avec les États-Unis ou la Corée du Sud n’a été relayé.

Les discussions diplomatiques sont au point mort depuis l’échec du sommet de 2019 entre Kim et le président américain Donald Trump, en raison de désaccords sur la levée des sanctions en échange d’un démantèlement du programme nucléaire nord-coréen. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Pyongyang a rejeté les offres de dialogue, exigeant l’abandon préalable de toute condition liée à la dénucléarisation.