Kiev réclame 20 milliards de dollars à ses alliés pour consolider son « avantage » face à la Russie

L’Ukraine s’apprête à demander à ses alliés occidentaux une aide supplémentaire de 20 milliards de dollars afin de soutenir son effort militaire face à la Russie, selon une source issue de la défense ukrainienne. Cette demande doit être présentée lors d’une réunion internationale prévue la semaine prochaine.

Cette nouvelle enveloppe financière sera au cœur des discussions du Groupe de contact de défense ukrainien, également connu sous le nom de format de Ramstein. Cette coalition regroupe plus de 50 pays coordonnant l’assistance militaire et financière destinée à Kiev depuis le début du conflit.

Selon cette source, l’Ukraine estime disposer d’une « fenêtre d’opportunité de six à neuf mois » sur le champ de bataille, ce qui nécessiterait une accélération rapide des livraisons d’armements et des financements. L’objectif affiché est de consolider sa position actuelle face aux forces russes.

Les autorités ukrainiennes affirment que les avancées russes sur le front ont ralenti cette année, allant jusqu’à presque s’interrompre le mois dernier. Elles attribuent cette évolution aux frappes de drones ukrainiens à moyenne portée, qui auraient perturbé les lignes d’approvisionnement et la logistique russe.

Kiev souligne également l’impact des frappes de drones à longue portée menées contre des infrastructures énergétiques russes, qui auraient affaibli certaines capacités industrielles et logistiques essentielles à l’effort de guerre de Moscou.

Dans ce contexte, l’Ukraine cherche à sécuriser un soutien financier durable de ses partenaires occidentaux afin de maintenir la pression militaire et d’éviter un retournement de situation sur le terrain.

La réunion à venir du groupe de Ramstein sera donc un moment clé pour mesurer le niveau d’engagement des alliés de Kiev, alors que le conflit continue de s’enliser et que les besoins militaires restent particulièrement élevés.