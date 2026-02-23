Kiev évoque une nouvelle série de pourparlers de paix en Ukraine cette semaine

Une nouvelle série de pourparlers destinés à mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait se tenir d’ici la fin de la semaine, a déclaré lundi le chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux médias locaux.

Depuis le début de l’invasion russe en 2022, plusieurs cycles de discussions ont déjà eu lieu, notamment à Abou Dhabi et à Genève, avec la participation de représentants ukrainiens, russes et américains. Washington tente d’accélérer les efforts diplomatiques pour mettre un terme à un conflit qui entre dans sa quatrième année.

Ces déclarations interviennent alors que les combats se poursuivent sur le terrain. De récentes frappes de missiles russes ont visé la région de Kyiv, causant d’importants dégâts matériels. Les autorités ukrainiennes continuent de dénoncer des attaques contre des infrastructures civiles.

Les perspectives de progrès restent incertaines. Les positions de Kiev et de Moscou demeurent éloignées, notamment sur les questions territoriales et les garanties de sécurité. L’Ukraine insiste sur le respect de son intégrité territoriale, tandis que la Russie maintient ses revendications sur plusieurs régions occupées.

Malgré ces divergences, l’annonce d’un possible nouveau round de négociations suggère que les canaux diplomatiques restent ouverts, dans un contexte de pression internationale croissante pour parvenir à une désescalade durable.