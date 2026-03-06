Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a accusé vendredi la Hongrie d’avoir arrêté sept employés de la banque d’épargne d’État ukrainienne alors qu’ils transportaient de l’argent liquide depuis l’Autriche vers l’Ukraine.

Selon Sybiha, les employés circulaient dans deux voitures à travers la Hongrie lorsqu’ils ont été interpellés par les autorités hongroises. Le ministre a indiqué que leur lieu de détention restait inconnu.

Dans un message publié sur la plateforme X, le chef de la diplomatie ukrainienne a dénoncé une action illégale de Budapest.

« En réalité, nous parlons de la Hongrie qui prend des otages et vole de l’argent », a-t-il déclaré, qualifiant la situation de « terrorisme d’État et de racket ».

Ces accusations interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Kiev et Budapest. Plus tôt, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán avait affirmé que la Hongrie utiliserait des « outils politiques et financiers » pour contraindre l’Ukraine à rouvrir l’oléoduc Druzhba.

Cet oléoduc transporte du pétrole russe vers plusieurs raffineries en Europe centrale, notamment en Hongrie, et constitue un point sensible dans les relations énergétiques entre les deux pays.

L’incident risque d’aggraver davantage les relations déjà tendues entre l’Ukraine et la Hongrie, qui s’opposent régulièrement sur des questions énergétiques et sur les droits de la minorité hongroise vivant dans l’ouest de l’Ukraine.