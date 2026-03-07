La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une vaste attaque de drones et de missiles contre l’Ukraine, provoquant la mort d’au moins dix personnes dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays. Parmi les victimes figurent deux enfants, selon les autorités ukrainiennes.

D’après le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a tiré au total 480 drones et 29 missiles visant plusieurs infrastructures à travers le pays, notamment dans les secteurs de l’énergie et du transport ferroviaire. Cette nouvelle offensive illustre l’intensification des frappes contre des installations jugées essentielles au fonctionnement de l’État ukrainien.

À Kharkiv, un missile balistique s’est écrasé sur un immeuble résidentiel, provoquant d’importants dégâts et causant la mort de dix personnes. Les secours ont été mobilisés pour rechercher d’éventuels survivants dans les décombres et venir en aide aux habitants touchés par l’attaque.

L’armée de l’air ukrainienne a indiqué que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté une grande partie des projectiles. Selon les autorités militaires, 453 drones et 19 missiles ont été abattus. Malgré cela, neuf missiles et 26 drones ont atteint 22 cibles sur le territoire ukrainien.

Face à ces frappes, Volodymyr Zelensky a appelé les alliés de l’Ukraine à maintenir leur soutien militaire. « Les partenaires doivent réagir à ces attaques sauvages contre la vie », a-t-il déclaré sur l’application Telegram.

Le président ukrainien a également insisté sur l’importance de poursuivre les livraisons d’armements et de systèmes de défense aérienne. Selon lui, la Russie continue de cibler les infrastructures civiles et critiques dans l’espoir d’affaiblir la capacité de résistance du pays.